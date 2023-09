CONCERT – SHIITAKÉ 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 13 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Bienvenue au bal complétement décalé de la compagnie Brounïak !

Un savoureux mélange de musiques à danser, de paysages sonores, de masques et de jeux collectifs ! De quoi perdre ses repères dans ce rituel atemporel servi par deux musiciens hors-norme, à l’imaginaire mycologique et décalé… où se rencontre entre le monde des champignons et celui tout aussi incroyable de la musique et du carnaval.

Alors prenez place pour ce concert-bal « funky-fongique » furieusement entraînant !. Tout public

Vendredi 2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 21:30:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Welcome to Compagnie Brounïak’s completely offbeat ball!

A delicious mix of danceable music, soundscapes, masks and group games! It’s a chance to lose your bearings in this timeless ritual performed by two extraordinary musicians with a quirky, mycological imagination… where the world of mushrooms meets the equally incredible world of music and carnival.

So take your seats for this furiously catchy « funky-fungal » concert-bal!

¡Bienvenido al baile totalmente fuera de lo común de la compañía Brounïak!

Una deliciosa mezcla de música bailable, paisajes sonoros, máscaras y juegos de grupo Es la ocasión de perderse en este ritual intemporal interpretado por dos músicos extraordinarios con una imaginación micológica fuera de lo común… donde el mundo de las setas se encuentra con el mundo igualmente increíble de la música y el carnaval.

¡Así que tomen asiento para este concierto-bal furiosamente pegadizo y funky-fúngico!

Willkommen zum völlig schrägen Ball der Kompanie Brounïak!

Eine köstliche Mischung aus Tanzmusik, Klanglandschaften, Masken und kollektiven Spielen! In diesem zeitlosen Ritual, das von zwei außergewöhnlichen Musikern mit einer mykologischen und schrägen Vorstellungswelt dargeboten wird, können Sie Ihre Orientierungspunkte verlieren… wo die Welt der Pilze auf die ebenso unglaubliche Welt der Musik und des Karnevals trifft.

Nehmen Sie Platz für dieses funky-fungische », mitreißende Bal-Konzert!

