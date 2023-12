Concert de Xaramela 20 rue Albert 1er Bayonne, 22 décembre 2023 19:30, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Toute la magie de Noël chantée par le grand chœur XARAMELA de Bayonne. Chœur mixte dirigé par Robert Estagnan, qui vous entraînera dans de beaux chants de Noël Basques mais aussi du monde, de compositeurs connus. Il y aura également quelques belles pièces que Xaramela présentera lors de ce concert exceptionnel, pièces interprétées lors de concours internationaux, organisé par la Ville de Bayonne et son Office de Tourisme, dans le cadre du programme des Fêtes de fin d’année. le chœur Xaramela fait partie des plus beaux chœurs de Bayonne, et après son succès au Festival Koruak en octobre 2023, et son concert de la Sainte Cécile au mois de Novembre, accompagné par l’Harmonie Bayonnaise, en une église Sainte-Croix bien garnie qui a remporté une belle ovation, Xaramela vous propose cette magie de Noël à ne pas manquer !.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

20 rue Albert 1er Temple

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All the magic of Christmas sung by Bayonne’s great XARAMELA choir. This mixed choir, directed by Robert Estagnan, will take you on a journey of beautiful Basque and international Christmas carols by well-known composers. Xaramela will also be presenting some of the finest pieces from international competitions, organized by the City of Bayonne and its Tourist Office, as part of the festive season programurs de Bayonne, and after its success at the Koruak Festival in October 2023, and its concert on Saint Cecilia’s Day in November, accompanied by the Harmonie Bayonnaise, in a well-stocked Sainte-Croix church which won a standing ovation, Xaramela brings you this not-to-be-missed Christmas magic!

Toda la magia de la Navidad cantada por el gran coro XARAMELA de Bayona. Este coro mixto, dirigido por Robert Estagnan, le hará viajar a través de bellos villancicos vascos e internacionales de conocidos compositores. Xaramela también interpretará algunas de las mejores piezas de los concursos internacionales, organizados por el Ayuntamiento de Bayona y su Oficina de Turismo en el marco del programa festivo de fin de añotras su éxito en el Festival de Koruak en octubre de 2023, y su concierto el día de Santa Cecilia en noviembre, acompañado por la Harmonie Bayonnaise, en una iglesia Sainte-Croix abarrotada que recibió una gran ovación, Xaramela le trae esta magia navideña que no se puede perder

Der ganze Zauber von Weihnachten, gesungen vom großen Chor XARAMELA aus Bayonne. Dieser gemischte Chor, der von Robert Estagnan geleitet wird, wird Sie mit schönen baskischen Weihnachtsliedern, aber auch mit Liedern bekannter Komponisten aus aller Welt mitreißen. Der Chor Xaramela wird bei diesem außergewöhnlichen Konzert auch einige schöne Stücke präsentieren, die bei internationalen Wettbewerben aufgeführt wurden und die von der Stadt Bayonne und ihrem Fremdenverkehrsamt im Rahmen des Weihnachtsprogramms organisiert werdennach seinem Erfolg beim Koruak-Festival im Oktober 2023 und seinem Konzert zu Ehren der Heiligen Cäcilie im November, das von der Harmonie Bayonnaise begleitet wurde und in der gut besetzten Kirche Sainte-Croix mit stehenden Ovationen gefeiert wurde, bietet Xaramela Ihnen diesen Weihnachtszauber, den Sie nicht verpassen sollten!

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Bayonne