Visite guidée Périgueux – 2000 ans d’Histoire 20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Périgueux, 25 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

La ville conserve des trésors de la période gallo-romaine en passant par les murailles médiévales, les façades richement ornées de la renaissance et sa célèbre cathédrale du XIXème siècle.

Traversez les époques en compagnie de votre guide, à la découverte de Périgueux !.

2023-09-25 fin : 2023-09-25 17:30:00. EUR.

20 Rue 26ème Régiment d’Infanterie Entrée du Musée Vesunna

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The city preserves treasures from the Gallo-Roman period through the medieval walls, the richly decorated facades of the renaissance and its famous cathedral of the nineteenth century.

Cross the eras with your guide to discover Périgueux!

La ciudad conserva tesoros de la época galo-romana a través de las murallas medievales, las fachadas ricamente decoradas del Renacimiento y su famosa catedral del siglo XIX.

¡Cruce las épocas con su guía para descubrir Périgueux!

Die Stadt bewahrt Schätze aus der gallo-römischen Zeit über die mittelalterlichen Stadtmauern bis hin zu den reich verzierten Fassaden der Renaissance und ihrer berühmten Kathedrale aus dem 19.

Gehen Sie mit Ihrem Reiseführer durch die Epochen und entdecken Sie Périgueux!

