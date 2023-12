Portes ouvertes Owantshoozi 20 route du col d’Osquich Ordiarp, 16 décembre 2023, Ordiarp.

Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00

Nous vous invitons aux portes ouvertes de notre atelier « Owantshoozi ».

Vous êtes tous-tes les bienvenu-es

Le visiteur pourra voir le processus de fabrication des objets et accessoires toute la journée.

Il pourra être inspiré pour les cadeaux de fin d’année et être tenté par l’achat d’un objet dans le coin boutique.

Borta zabalak izanen dira gure atelerian..

20 route du col d’Osquich

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Pays Basque