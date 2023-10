Loto 20 Route de St Sorlin Épinouze, 28 octobre 2023, Épinouze.

Épinouze,Drôme

Le club de l’amitié organise un loto avec de nombreux lots à gagner..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 . .

20 Route de St Sorlin Salle des fêtes

Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Club de l’amitié is organizing a bingo with lots of prizes to be won.

El Club de l’amitié organiza un bingo con muchos premios.

Der Freundschaftsclub organisiert ein Lotto, bei dem es viele Preise zu gewinnen gibt.

