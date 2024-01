LA CHANDELEUR A LA TAVERNE DU KOS 20 route de Remiremont Ventron, dimanche 4 février 2024.

Ventron Vosges

Début : Dimanche 2024-02-04 15:30:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

La Taverne du Kos vous invite à un goûter gourmand à l’occasion de la Chandeleur. Au programme : ouverture du pont levis à 15h30; ateliers créatifs à 15h45; goûter Luron composé de crêpes et boissons gourmandes à 16h30 et Just Dance à 17h.Enfants

0 EUR.

20 route de Remiremont

Ventron 88310 Vosges Grand Est



