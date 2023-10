Conférence-Débat : Le Sahara, un désert en crise entre mythes et réalité 20 Quai Frissard Le Havre, 29 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

le Sahara a connu une somme de mutations et de crises impressionnantes depuis une soixantaine d’années : décolonisation, urbanisation, guerres civiles, implantation de groupes islamistes, réseaux migratoires. Ainsi ce grand désert où les mythes sont encore puissants est en réalité pleinement inscrit dans la mondialisation.

Conférence présentée par Bruno Lecoquierre, professeur émérite de géographie à l’Université du Havre. Ses recherches portent sur les mobilités (transport et tourisme) et les questions géopolitiques plus particulièrement dans le vaste espace qui s’étend du Sahara au Proche-Orient..

20 Quai Frissard EM Normandie Campus Le Havre

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



the Sahara has undergone an impressive series of changes and crises over the last sixty years or so: decolonization, urbanization, civil wars, the establishment of Islamist groups and migratory networks. So this great desert, where myths are still powerful, is in reality fully part of globalization.

Lecture presented by Bruno Lecoquierre, Professor Emeritus of Geography at the University of Le Havre. His research focuses on mobility (transport and tourism) and geopolitical issues, particularly in the vast area stretching from the Sahara to the Middle East.

desde hace unos sesenta años, el Sáhara ha experimentado una impresionante serie de cambios y crisis: descolonización, urbanización, guerras civiles, implantación de grupos islamistas y redes migratorias. Así que este gran desierto, donde los mitos siguen siendo poderosos, en realidad forma parte plenamente de la globalización.

Conferencia presentada por Bruno Lecoquierre, profesor emérito de Geografía en la Universidad de Le Havre. Sus investigaciones se centran en la movilidad (transporte y turismo) y las cuestiones geopolíticas, en particular en la vasta zona que se extiende desde el Sáhara hasta Oriente Próximo.

die Sahara hat in den letzten 60 Jahren eine beeindruckende Summe von Veränderungen und Krisen erlebt: Entkolonialisierung, Urbanisierung, Bürgerkriege, Ansiedlung islamistischer Gruppen, Migrationsnetzwerke. So ist diese große Wüste, in der die Mythen noch immer mächtig sind, in Wirklichkeit voll und ganz in die Globalisierung eingebunden.

Vortrag von Bruno Lecoquierre, emeritierter Professor für Geographie an der Universität Le Havre. Seine Forschungsschwerpunkte sind Mobilität (Verkehr und Tourismus) und geopolitische Fragen, insbesondere in dem riesigen Raum, der sich von der Sahara bis zum Nahen Osten erstreckt.

