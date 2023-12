Pause patrimoine: La vie des Halles 20 Quai Dominique Roquebert Bayonne, 1 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 12:30:00

fin : 2024-02-01 13:15:00

Plongez au coeur de l’histoire et de l’actualité de ce haut lieu de la vie bayonnaise en bord de Nive..

Plongez au coeur de l’histoire et de l’actualité de ce haut lieu de la vie bayonnaise en bord de Nive.

Plongez au coeur de l’histoire et de l’actualité de ce haut lieu de la vie bayonnaise en bord de Nive.

EUR.

20 Quai Dominique Roquebert Carreau des Halles

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bayonne