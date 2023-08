La mêlée des Chefs-fes 20 Quai Dominique Roquebert Bayonne, 17 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

L’association bayonnaise CÉLESTE s’associe à l’Aviron Bayonnais Rugby Pro et à la Mairie de Bayonne pour organiser « La Mêlée des Chef.fes » le dimanche 17 septembre 2023 au Carreau des Halles, dans le quartier du Grand Bayonne.

Cet évènement festif rassemblera chef·fes locaux et rugbymen autour de grandes tablées conviviales au profit du programme solidaire Des Étoiles et des Femmes. Les Halles de Bayonne, transformées en temple de la gastronomie le temps d’une soirée, accueilleront des trios atypiques installés dans les loges des commerçants : un chef de renom, une femme en formation de CAP Cuisine et un joueur de l’Aviron Bayonnais. Chaque brigade servira des recettes au format « street-food » aux gourmand·es qui dégusteront les 5 plats du menu élaborés par ces équipes dévouées. L’événement sera organisé en 2 services: de 18h30 à 20h30 puis de 21h00 à 22h30..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 23:00:00.

20 Quai Dominique Roquebert Carreau des Halles

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Bayonne-based association CÉLESTE is joining forces with Aviron Bayonnais Rugby Pro and Bayonne Town Hall to organize « La Mêlée des Chef.fes » on Sunday September 17, 2023 at Carreau des Halles, in the Grand Bayonne district.

This festive event will bring together local chefs and rugby players around large convivial tables in aid of the Des Étoiles et des Femmes solidarity program. The Halles de Bayonne, transformed into a temple of gastronomy for the evening, will host atypical trios set up in the shopkeepers? dressing rooms: a renowned chef, a woman studying for the CAP Cuisine and an Aviron Bayonnais player. Each brigade will serve street-food-style recipes to gourmands, who will enjoy the 5-course menu devised by these dedicated teams. The event will be organized in 2 courses: from 6:30 pm to 8:30 pm, then from 9:00 pm to 10:30 pm.

La asociación CÉLESTE de Bayona se une al Aviron Bayonnais Rugby Pro y al Ayuntamiento de Bayona para organizar « La Mêlée des Chef.fes » el domingo 17 de septiembre de 2023 en el Carreau des Halles, en el Gran Bayona.

Este evento festivo reunirá a chefs locales y jugadores de rugby en torno a grandes mesas de convivencia a beneficio del programa de solidaridad Des Étoiles et des Femmes. Las Halles de Bayona se transformarán durante la velada en un templo de la gastronomía, con tríos atípicos instalados en los palcos de los comerciantes: un chef de renombre, una mujer estudiante del CAP de Cocina y un jugador del Aviron Bayonnais. Cada brigada servirá recetas al estilo de la comida callejera a los gourmets que degustarán el menú de 5 platos ideado por estos equipos tan entregados. El evento se desarrollará en 2 tiempos: de 18.30 a 20.30 h y después de 21.00 a 22.30 h.

Der Bayonner Verein CÉLESTE hat sich mit dem Aviron Bayonnais Rugby Pro und dem Rathaus von Bayonne zusammengetan, um am Sonntag, den 17. September 2023, im Carreau des Halles im Viertel Grand Bayonne « La Mêlée des Chef.fes » zu organisieren.

Die Veranstaltung soll lokale Köche und Rugbyspieler zusammenbringen, um gemeinsam für das Solidaritätsprogramm « Des Étoiles et des Femmes » zu kochen. Die Markthallen von Bayonne werden für einen Abend in einen Gourmettempel verwandelt, in dem in den Logen der Händler atypische Trios Platz nehmen: ein renommierter Koch, eine Frau in der Ausbildung zum CAP Cuisine und ein Spieler des Aviron Bayonnais. Jede Brigade serviert Rezepte im Street-Food-Format für Feinschmecker, die die fünf Gänge des Menüs, das von den engagierten Teams zusammengestellt wurde, probieren. Die Veranstaltung findet in zwei Schichten statt: von 18:30 bis 20:30 Uhr und von 21:00 bis 22:30 Uhr.

