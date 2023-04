Boucles de l’UNC solidaires et citoyennes 20 quai de Polangis, 7 mai 2023, Joinville-le-Pont.

Boucles de l’UNC solidaires et citoyennes Dimanche 7 mai, 09h00 20 quai de Polangis Sur inscription

L’Union Nationale des Combattants du Val de Marne, le Comité Régional Paris Ile de France des Joinvillais et l’association Artistes Sportifs de Cœur, ont le plaisir de vous annoncer la 1ère édition des « Boucles solidaires et citoyennes de l’UNC 94 » qui se déroulera le 7 Mai 2023 à Joinville-le-Pont.

Il s’agit d’un évènement citoyen pour mettre en avant les valeurs de solidarité et de fraternité pour « aider ceux qui aident ».

A un peu plus de 500 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cet évènement vise à soutenir le Bleuet de France et l’Hôpital d’Instruction des Armées de Bégin et a pour ambition d’accueillir près de 500 participants, enfants, adultes, valides ou en situation de handicap.

Petits, grands, jeunes et moins jeunes, valides ou non. Chacun aura le loisir de parcourir le nombre de kilomètres qu’il souhaite mais également quand il le souhaite durant toute la journée, dès 9 heures du matin et jusqu’à 18 heures. Chacun pourra acheter un dossard et contribuer ainsi à la collecte de fonds qui sera reversée le soir même au Bleuet de France et à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Bégin. Vous pourrez courir, marcher, rouler et même ramer !

IMPORTANT : Il est expressément indiqué que les personnes inscrites participent à l’événement sous leur propre et exclusive responsabilité. Les participants déclarent avoir les conditions physiques et médicales suffisantes et appropriées pour marcher, courir, pédaler ou ramer à l’allure de leur choix sur le parcours des Boucles de l’UNC !

20 quai de Polangis 20 quai de Polangis Joinville-le-Pont 94340 Polangis Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/artistes-sportifs-de-coeur/evenements/les-boucles-de-l-unc-94 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00