Exposition : « Coins de Tonneins : Coups de cœur et Fantaisies » 20, Quai de la Barre Tonneins, 1 juillet 2023, Tonneins.

Tonneins,Lot-et-Garonne

L’Exposition : « Coins de Tonneins : Coups de cœur et Fantaisies » s’adresse à tous ceux et celles qui aiment se balader, le nez en l’air, dans les rues de Tonneins, un appareil-photo à l’affût..

2023-07-01 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

20, Quai de la Barre Ancienne Manufacture Royale

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The exhibition « Coins de Tonneins : Coups de c?ur et Fantaisies » is aimed at all those who enjoy strolling through the streets of Tonneins with their nose in the air, camera in hand.

La exposición, titulada « Coins de Tonneins: Coups de cœur et Fantaisies » (Rincones de Tonneins: caprichos y fantasías), está dirigida a todos los que disfrutan paseando por las calles de Tonneins con la nariz al aire y la cámara en la mano.

Die Ausstellung « Coins de Tonneins: Coups de c?ur et Fantaisies » richtet sich an alle, die gerne mit der Kamera in der Hand durch die Straßen von Tonneins schlendern.

