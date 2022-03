20 pour tous, tous pour 1 ! Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

20 pour tous, tous pour 1 ! Médiathèque Espace Jacques Demy, 28 juin 2022, Nantes. 2022-06-28 Samedi 9 avril : Répétition publiqueMardi 28 juin : Représentation publique sur l’esplanade Camille Mellinet

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Tout public Samedi 9 avril : Répétition publiqueMardi 28 juin : Représentation publique sur l’esplanade Camille Mellinet Création partagée par la compagnie Kraken Venez découvrir une lecture revisitée et vitaminée des “Trois Mousquetaires” d’Alexandre Dumas, qui mêle théâtre, bricolage et création sonore, avec la participation d’habitants du quartier Centre. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes

Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Nantes Loire-Atlantique