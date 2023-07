Rencontres entre l’écriture et l’image 20 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie, 18 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La maison de Lea , galerie-atelier renforce, une fois de plus son positionnement autour des arts papier, des arts plastiques et de la reliure sous diverses formes.

La place Saint Pierre et le quartier patrimonial de Sainte Croix, se prête parfaitement pour cette pose apaisante et créative à l’atelier.

Du 18 au 19 stages de pratiques artistiques, à partir de 15 ans..

2023-07-18 fin : 2023-07-19 18:00:00. EUR.

20 Place Saint-Pierre La maison de léa

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La maison de Lea , gallery-atelier, once again reinforces its positioning around paper arts, plastic arts and bookbinding in various forms.

The Place Saint Pierre and the heritage district of Sainte Croix are the perfect setting for a soothing, creative studio break.

From 18th to 19th, art workshops for 15 year olds and over.

La Maison de Lea, galería y taller, refuerza una vez más su posición de centro de las artes del papel, las artes plásticas y la encuadernación en todas sus formas.

La plaza Saint Pierre y el barrio patrimonial de Sainte Croix son el marco perfecto para esta pausa de estudio relajante y creativa.

Del 18 al 19, cursos prácticos de arte para mayores de 15 años.

Das Haus von Lea , Galerie-Atelier, verstärkt einmal mehr seine Positionierung rund um die Papierkunst, die plastischen Künste und die Buchbinderei in ihren verschiedenen Formen.

Der Place Saint Pierre und das historische Viertel Sainte Croix eignen sich perfekt für diese beruhigende und kreative Atelieratmosphäre.

Vom 18. bis 19. Juni 2011: Kunstpraktika, ab 15 Jahren.

