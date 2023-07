Concert Requiem de Fauré à la Cathédrale Saint Pierre de Lisieux 20 Place François Mitterrand Lisieux, 18 juillet 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

La chorale Schola Cantorum of the Cardinal Vaughan Memorial School vous invite à leur représentation à la Cathédrale Saint-Pierre le 18 juillet à 20h30..

20 Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie



The Schola Cantorum of the Cardinal Vaughan Memorial School choir invites you to their performance at St. Peter’s Cathedral on July 18 at 8:30pm.

La Schola Cantorum del coro de la Cardinal Vaughan Memorial School le invita a su actuación en la catedral de San Pedro el 18 de julio a las 20.30 horas.

Der Chor Schola Cantorum of the Cardinal Vaughan Memorial School lädt Sie zu ihrer Aufführung in der Kathedrale St. Peter am 18. Juli um 20:30 Uhr ein.

