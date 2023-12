Du rock en barres! Les ateliers musiques actuelles 20 place Dupin Bressuire, 22 mars 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2024-03-22 20:30:00

Les ateliers de musiques actuelles encadrés par Damien Pineau, Jérémie Germain, Mathias Moinard et Jérôme Lelong enflamment la salle Emeraude ! L’occasion de jouer dans de véritables conditions scéniques et d’aller au contact d’un

public de rockeurs !

En partenariat avec Boc’Hall..

20 place Dupin Salle Emeraude

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



