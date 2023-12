Menu de la Saint-Sylvestre et Jour de l’an du Phare de Jeanne 20 Place Dubarry Moncrabeau, 31 décembre 2023, Moncrabeau.

Moncrabeau Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2024-01-01

Le Phare de Jeanne à Moncrabeau vous propose son menu de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An :

– verrine de tartare de Saint-Jacques et saumon aux parfums d’agrumes

– tatin de légumes et foie gras poêlé

– tournedos de boeuf « Aubrac » dans le filet, (ferme Bio Lignac à Moncrabeau) et son accompagnement

– assortiment de desserts maison : verrine de crème de citron, gâteau chocolat aux zestes d’oranges confites, tartelette au Carambar, panacotta fruits rouges, et déclinaisons de Kiwis (Jean-René Wenk, Heugarède à Moncrabeau)..

EUR.

20 Place Dubarry Le Phare de Jeanne

Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Albret