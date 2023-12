Menu de Noël du Phare de Jeanne 20 Place Dubarry Moncrabeau, 24 décembre 2023, Moncrabeau.

Moncrabeau Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-12-25

Le Phare de Jeanne à Moncrabeau vous propose son menu de Noël, le dimanche 24 décembre midi et le lundi 25 décembre midi :

– verrine de tartare de la mer, au parfum d’aneth et agrumes

– terrine de foie gras maison, toast et petite salade

– suprême de volaille et Saint-Jacques snackées, crème de champignons des sous-bois

– ardoise de gourmandises maison.

EUR.

20 Place Dubarry Le Phare de Jeanne

Moncrabeau 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



