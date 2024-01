Exposition Nga Nguyen : « Les mots dansants » 20 Place du Roy Casteljaloux, jeudi 4 janvier 2024.

Casteljaloux Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 09:00:00

fin : 2024-01-30 12:00:00

La série démontre comment différents mots dans différentes langues peuvent prendre des formes, des mouvements qui évoquent les émotions et les questionnements du spectateur. Elle comprend 10s dessins, de tailles variables (A3 – A2) en calligramme et calligraphie. Les sujets sont pour la plupart des dictons traditionnels de cultures étrangères dans sept langues (anglais, français, vietnamien, chinois, néerlandais, russe et japonais). Il existe également des dessins en langages scientifiques de molécules, de symboles mathématiques ou braille (le système d’écriture tactile pour des personnes aveugles).

20 Place du Roy Salle d’exposition de la Maison du Roy

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



