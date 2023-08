Exposition artistique : Verre et Peinture 20 place du Roy Casteljaloux, 1 septembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

L’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne a le plaisir d’accueillir les deux artistes locaux Catherine Dubon (Art verrier) et Evelyne Simon-Candau (Peinture) pour un mois d’exposition collective !

Exposition gratuite et ouverte à toutes et à tous aux heures d’ouverture de l’Office de tourisme..

2023-09-01 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

20 place du Roy Office de Tourisme des CLG

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne is delighted to welcome local artists Catherine Dubon (glass art) and Evelyne Simon-Candau (painting) for a month-long group exhibition!

The exhibition is free and open to all during Tourist Office opening hours.

La Oficina de Turismo de Coteaux et Landes de Gascogne se complace en recibir a dos artistas locales, Catherine Dubon (arte en vidrio) y Evelyne Simon-Candau (pintura), para una exposición colectiva de un mes de duración

La exposición es gratuita y está abierta a todos durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo.

Das Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne freut sich, die beiden lokalen Künstlerinnen Catherine Dubon (Glaskunst) und Evelyne Simon-Candau (Malerei) für einen Monat in einer Gemeinschaftsausstellung begrüßen zu dürfen!

Die Ausstellung ist kostenlos und steht allen während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes offen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Coteaux et Landes de Gascogne