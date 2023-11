Jeu de pistes « Le défi du Père Noêl » 20 Place du 8 Mai Luz-Saint-Sauveur, 25 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Sur les traces des bottes de Noël.

A l’occasion des vacances, le Père Noël te lance un grand défi : retrouver l’objet magique qui l’aide beaucoup pour sa distribution de cadeaux. Retrouve les 8 bottes cachées dans le centre du village permettant d’identifier l’objet magique et tente de remporter un cadeau surprise.

– Rendez-vous devant l’Office de tourisme.

– Public familial à partir de 6 ans.

– Gratuit..

2023-12-25 16:30:00 fin : 2023-12-25 18:00:00. .

20 Place du 8 Mai Départ Office de Tourisme

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



On the trail of Christmas boots.

This vacation season, Santa sets you a big challenge: find the magic object that helps him distribute presents. Find the 8 boots hidden in the village center to identify the magic object and try to win a surprise gift.

– Meet in front of the Tourist Office.

– For families aged 6 and over.

– Free admission.

Tras la pista de las botas de Navidad.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, Papá Noel te ha propuesto un gran reto: encontrar el objeto mágico que le ayuda a repartir sus regalos. Encuentra las 8 botas escondidas en el centro del pueblo para identificar el objeto mágico e intentar ganar un regalo sorpresa.

– Encuentro frente a la Oficina de Turismo.

– Para familias a partir de 6 años.

– Entrada gratuita.

Auf den Spuren der Weihnachtsstiefel

Anlässlich der Feiertage stellt dich der Weihnachtsmann vor eine große Herausforderung: Finde den magischen Gegenstand, der ihm bei der Verteilung der Geschenke hilft. Finde die 8 Stiefel, die in der Dorfmitte versteckt sind, um den magischen Gegenstand zu identifizieren, und versuche, ein Überraschungsgeschenk zu gewinnen.

– Treffpunkt vor dem Tourismusbüro.

– Familienpublikum ab 6 Jahren.

– Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Luz St Sauveur|CDT65