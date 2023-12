PÉZENAS, UN TRÉSOR D’ARCHITECTURE 20 Place du 14 juillet Pézenas, 21 février 2024, Pézenas.

Pézenas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir une ville au patrimoine architectural remarquable. De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste d’une cité qui fut la capitale politique du Languedoc au XVIIe siècle et qui porte en elle l’empreinte de ses illustres gouverneurs : les ducs de Montmorency et le prince de Conti..

Rendez-vous : Office de Tourisme

Départ minimum 5 personnes : Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, la visite ne pourra pas avoir lieu.

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Pézenas – Pays d’art et d’histoire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

EUR.

20 Place du 14 juillet

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE