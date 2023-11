PÉZENAS, SUR LES PAS DE MOLIÈRE 20 Place du 14 juillet Pézenas, 29 novembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Molière a séjourné à plusieurs reprises à Pézenas entre 1650 et 1656.

Avec un guide-conférencier, découvrez les lieux marqués par sa présence : la boutique du barbier Gély et son fameux fauteuil, l’Hôtellerie du Bât d’Argent, mais aussi le monument édifié en son honneur et sa mémoire toujours vivante au fil des rues et ravivée à l’occasion des 400 ans de sa naissance..

2023-11-29 14:30:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

20 Place du 14 juillet

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Molière stayed in Pézenas several times between 1650 and 1656.

With a guide, discover the places marked by his presence : the barber store Gély and his famous armchair, the Hôtellerie du Bât d’Argent, but also the monument built in his honor and his memory still alive in the streets and revived for the 400th anniversary of his birth.

Molière permaneció varias veces en Pézenas entre 1650 y 1656.

Con un guía, descubra los lugares marcados por su presencia: la tienda del barbero Gély y su famoso sillón, la Hôtellerie du Bât d’Argent, pero también el monumento construido en su honor y su recuerdo aún vivo en las calles y revivido con motivo del 400 aniversario de su nacimiento.

Molière hielt sich zwischen 1650 und 1656 mehrmals in Pézenas auf.

Entdecken Sie mit einem Fremdenführer die Orte, die von seiner Anwesenheit geprägt sind: den Laden des Barbiers Gély und seinen berühmten Sessel, die Hôtellerie du Bât d’Argent, aber auch das Denkmal, das ihm zu Ehren errichtet wurde, und die Erinnerung an ihn, die in den Straßen noch immer lebendig ist und anlässlich der 400-Jahr

