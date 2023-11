PÉZENAS, UN TRÉSOR D’ARCHITECTURE 20 Place du 14 juillet Pézenas, 11 août 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir une ville au patrimoine architectural remarquable. De nombreux hôtels particuliers témoignent du faste d’une cité qui fut la capitale politique du Languedoc au XVIIe siècle et qui porte en elle l’empreinte de ses illustres gouverneurs : les ducs de Montmorency et le prince de Conti..

In the company of a guide-lecturer, come and discover a city with a remarkable architectural heritage. Numerous private mansions bear witness to the splendor of a city that was the political capital of Languedoc in the 17th century and bears the imprint of its illustrious governors: the Dukes of Montmorency and the Prince of Conti.

En compañía de un guía-conductor, venga a descubrir una ciudad con un notable patrimonio arquitectónico. Numerosas mansiones privadas atestiguan el esplendor de una ciudad que fue la capital política del Languedoc en el siglo XVII y que lleva la huella de sus ilustres gobernantes: los duques de Montmorency y el príncipe de Conti.

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers eine Stadt mit einem bemerkenswerten architektonischen Erbe. Jahrhundert die politische Hauptstadt des Languedoc war und die Spuren ihrer berühmten Gouverneure trägt: der Herzöge von Montmorency und des Prinzen von Conti.

