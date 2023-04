VISITE LUDIQUE PEZENAS SPECIAL FAMILLE 20 Place du 14 Juillet, 5 juillet 2023, Pézenas.

Visite ludique de Pézenas (spéciale famille)

En compagnie d’un guide-conférencier, laissez-vous conter la ville en famille et partez à la découverte de Pézenas le nez en l’air afin d’en découvrir les multiples trésors..

2023-07-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-05 . EUR.

20 Place du 14 Juillet

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Playful visit of Pézenas (special for families)

Let your family tell you all about the town and discover Pézenas with your nose in the air to discover its many treasures.

Visita lúdica de Pézenas (especial para familias)

En compañía de un guía-conferenciante, déjese contar la historia de la ciudad en familia y descubra Pézenas con la nariz al aire para descubrir sus numerosos tesoros.

Spielerische Besichtigung von Pézenas (speziell für Familien)

Lassen Sie sich mit Ihrer Familie in Begleitung eines Fremdenführers die Stadt erzählen und gehen Sie mit erhobener Nase auf Entdeckungsreise durch Pézenas, um die zahlreichen Schätze der Stadt zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE