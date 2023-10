Pascal Obispo – 30 ans de succès ! 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement, 14 décembre 2023, Lyon 7e Arrondissement.

Lyon 7e Arrondissement,Rhône

Afin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, vous propose à partir d’octobre 2023 sa tournée événement..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 20:00:00. EUR.

20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Halle Tony Garnier

Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



In order to celebrate 30 years of success on stage, Pascal Obispo, accompanied by 12 musicians, will offer you from October 2023 his event tour.

Para celebrar sus 30 años de éxitos sobre los escenarios, Pascal Obispo, acompañado por 12 músicos, le propone su gira de eventos a partir de octubre de 2023.

Um 30 Jahre Erfolg auf der Bühne zu feiern, präsentiert Pascal Obispo, begleitet von 12 Musikern, ab Oktober 2023 seine Event-Tour.

