Clôture du Festival Lumière 2023 – Le Nom de la rose 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement, 22 octobre 2023, Lyon 7e Arrondissement.

Lyon 7e Arrondissement,Rhône

Le somptueux polar médiéval de Jean-Jacques Annaud avec Sean Connery était invisible depuis des années. Nouvellement restauré, il sera projeté en clôture du festival Lumière 2023 !.

2023-10-22 14:45:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Halle Tony Garnier

Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Jean-Jacques Annaud’s sumptuous medieval thriller starring Sean Connery has been invisible for years. Newly restored, it will be screened at the closing ceremony of the Lumière 2023 festival!

El suntuoso thriller medieval de Jean-Jacques Annaud protagonizado por Sean Connery ha permanecido invisible durante años. Recién restaurada, ¡se proyectará en la ceremonia de clausura del festival Lumière 2023!

Jean-Jacques Annauds prächtiger mittelalterlicher Krimi mit Sean Connery war jahrelang unsichtbar. Neu restauriert, wird er zum Abschluss des Lumière-Festivals 2023 vorgeführt!

