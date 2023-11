Formes de la ruine 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement, 1 décembre 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Lyon 1er Arrondissement,Rhône

De l’Empire Romain jusqu’aux mondes imaginaires des jeux vidéo, en passant par l’Égypte, les Amériques, jusqu’aux civilisations les plus lointaines, l’exposition Formes de la ruine établit un dialogue entre tous les types de ruines..

2023-12-01 fin : 2023-03-03 . EUR.

20 place des Terreaux Musée des Beaux-Arts

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



From the Roman Empire to the imaginary worlds of video games, from Egypt and the Americas to the most distant civilizations, the Forms of Ruin exhibition establishes a dialogue between all types of ruins.

Del Imperio Romano a los mundos imaginarios de los videojuegos, de Egipto y América a las civilizaciones más lejanas, la exposición Formas de la ruina establece un diálogo entre todos los tipos de ruina.

Vom Römischen Reich bis zu den Fantasiewelten der Videospiele, von Ägypten über Nord- und Südamerika bis zu den entferntesten Zivilisationen stellt die Ausstellung Formen der Ruine einen Dialog zwischen allen Arten von Ruinen her.

Mise à jour le 2023-10-26 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme