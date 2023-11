Partie de bateau de Gustave Caillebotte 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement, 9 septembre 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Lyon 1er Arrondissement,Rhône

Le tableau est visible en premier lieu au musée des Beaux-Arts de Lyon à partir du 9 septembre..

2023-09-09 fin : 2023-12-11 . EUR.

20 place des Terreaux Musée des Beaux-Arts

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The painting will first be on view at Lyon’s Musée des Beaux-Arts from September 9.

El cuadro se expondrá en el Museo de Bellas Artes de Lyon a partir del 9 de septiembre.

Das Gemälde ist ab dem 9. September zunächst im Musée des Beaux-Arts in Lyon zu sehen.

