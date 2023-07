Critères de détermination microscopiques des lichens 20 Place des Porrots Meymac, 23 octobre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

La Station Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant; « critères de détermination microscopiques des lichens »..

2023-10-23 fin : 2023-10-26 . .

20 Place des Porrots

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Station Universitaire du Limousin is organizing a naturalist course on the following theme: « microscopic determination criteria for lichens ».

La Estación Universitaria del Lemosín organiza un curso naturalista sobre el tema siguiente: « Criterios de determinación microscópica de los líquenes ».

Die Station Universitaire du Limousin organisiert ein naturwissenschaftliches Praktikum zu folgendem Thema: « Mikroskopische Bestimmungskriterien für Flechten ».

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze