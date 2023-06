Initiation à l’étude des plantes à fleurs 20 Place des Porrots Meymac, 3 juillet 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

La Station Universitaire du Limousin organise un stage naturaliste sur le thème suivant; « initiation à l’étude des plantes à fleurs »..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-06 . .

20 Place des Porrots

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Station Universitaire du Limousin is organizing a naturalist course on the following theme: « Introduction to the study of flowering plants ».

La Estación Universitaria del Lemosín organiza un curso naturalista sobre el tema siguiente: « Introducción al estudio de las plantas con flores ».

Die Station Universitaire du Limousin organisiert einen naturwissenschaftlichen Kurs zum Thema « Einführung in das Studium der Blütenpflanzen ».

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze