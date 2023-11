Portes ouvertes bien-être 20 Place des Halles Senonches, 18 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Porte ouverte animée par les adhérents de l’association. Vous y découvrirez des ateliers découverte pour prendre soin de votre bien-être naturel. Naturopathie, aromathérapie, méditation, massages énergétiques, bijoux et bien d’autres articles du bien-être..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

20 Place des Halles

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Open house hosted by members of the association. You’ll discover discovery workshops to help you take care of your natural well-being. Naturopathy, aromatherapy, meditation, energy massage, jewelry and many other wellness products.

Jornada de puertas abiertas organizada por miembros de la asociación. Descubrirá una serie de talleres que le ayudarán a cuidar de su bienestar natural. Naturopatía, aromaterapia, meditación, masajes energéticos, joyería y muchos otros productos de bienestar.

Offene Tür, die von den Mitgliedern des Vereins gestaltet wird. Hier können Sie Workshops entdecken, in denen Sie sich um Ihr natürliches Wohlbefinden kümmern können. Naturheilkunde, Aromatherapie, Meditation, energetische Massagen, Schmuck und viele andere Wellness-Artikel.

