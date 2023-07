Concert 25ème anniversaire – La Chorale de Chavanon (Pays-Bas) 20 Place de Verdun Moyaux, 13 juillet 2023, Moyaux.

Moyaux,Calvados

Concert 25ème anniversaire – La Chorale de Chavanon (Pays-Bas)

Œuvres de Brahms, Bruckner, Janacek e.a.

Direction Peter van der Leeuw

Rendez-vous le 13 Juillet à 17h30 à l’église Saint-Germain

Entrée libre.

2023-07-13 17:30:00

20 Place de Verdun Eglise Saint-Germain

Moyaux 14590 Calvados Normandie



25th Anniversary Concert – La Chorale de Chavanon (Netherlands)

works by Brahms, Bruckner, Janacek and others

Conducted by Peter van der Leeuw

Rendezvous on July 13 at 5:30 pm at Saint-Germain church

Free admission

Concierto del 25 aniversario – Coro Chavanon (Países Bajos)

obras de Brahms, Bruckner, Janacek y otros

Bajo la dirección de Peter van der Leeuw

Cita el 13 de julio a las 17.30 horas en la iglesia Saint-Germain

Entrada gratuita

25-jähriges Jubiläumskonzert – La Chorale de Chavanon (Niederlande)

werke von Brahms, Bruckner, Janacek u.a.

Leitung: Peter van der Leeuw

Treffpunkt am 13. Juli um 17:30 Uhr in der Kirche Saint-Germain

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité