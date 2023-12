ATELIER CREATIF 20, place de l’Eglise Haute-Goulaine, 1 décembre 2023, Haute-Goulaine.

Haute-Goulaine,Loire-Atlantique

Venez à l’atelier pour fabriquer des cartes pop-up à 10h30 et 12h le 20 décembre. A partir de 7 ans, sur réservation..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

20, place de l’Eglise Bibliothèque

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come to the workshop to make pop-up cards at 10.30am and 12pm on December 20. Ages 7 and up, booking required.

Ven al taller para hacer tarjetas pop-up a las 10.30 y a las 12.00 horas del 20 de diciembre. A partir de 7 años, previa reserva.

Kommen Sie zum Workshop, um am 20. Dezember um 10:30 und 12:00 Uhr Pop-up-Karten herzustellen. Ab 7 Jahren, mit Voranmeldung.

