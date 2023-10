Repas d’Halloween 20 Place de l’Église Arès, 27 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Le restaurant La Fille du Barbu vous propose une soirée spéciale Halloween .

Le chef vous proposera pour cette occasion un menu à 35€ curcurbitacés de l’entrée jusqu’au dessert!!.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

20 Place de l’Église

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Restaurant La Fille du Barbu is offering a special Halloween evening.

For the occasion, the chef will be offering a 35? curcurbitaceous menu from starter to dessert!

El restaurante La Fille du Barbu ofrece una velada especial de Halloween?

¡Para la ocasión, el chef ofrecerá un menú a 35? curcurbitacés desde el entrante hasta el postre!

Das Restaurant La Fille du Barbu bietet Ihnen einen speziellen Halloween-Abend an?

Der Chefkoch wird Ihnen ein Menü für 35 Euro anbieten

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Arès