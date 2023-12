ATELIER COUTURE ITAKOE 20 Place de la République Pézenas, 10 décembre 2023 14:00, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Ces ateliers de couture créative sont destinés aux enfants (à partir de 7 ans) et vont permettre de confectionner une décoration de Noël unique !.

2023-12-10

20 Place de la République

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



These creative sewing workshops are designed for children (aged 7 and over) and will enable them to make a unique Christmas decoration!

Estos talleres de costura creativa están dirigidos a niños (a partir de 7 años) y te ayudarán a realizar una decoración navideña única

Diese kreativen Nähworkshops sind für Kinder (ab 7 Jahren) gedacht und werden eine einzigartige Weihnachtsdekoration anfertigen!

