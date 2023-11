1er anniversaire de La Grande Illusion ! 20 place de la République Hendaye, 28 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

La soirée débutera par un concert du duo, Olatz eta Luixa, en hommage à Césaria Evora, à la veille de la sortie nationale du biopic, La Diva aux pieds nus, puis se poursuivra par un jeu d’improvisation théâtrale..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 22:00:00. .

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The evening begins with a concert by the duo Olatz eta Luixa, in tribute to Césaria Evora, on the eve of the national release of the biopic, La Diva aux pieds nus, and continues with a theatrical improvisation game.

La velada comenzará con un concierto del dúo Olatz eta Luixa, en homenaje a Césaria Evora, en vísperas del estreno nacional de la película biográfica La diva descalza, seguido de un juego de improvisación teatral.

Der Abend beginnt mit einem Konzert des Duos Olatz eta Luixa als Hommage an Césaria Evora, am Vorabend des Kinostarts des Biopics Die barfüßige Diva, und wird mit einem Improvisationstheater fortgesetzt.

