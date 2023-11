Club de lecture 20 place de la République Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Club de lecture 20 place de la République Hendaye, 24 novembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques Le club de lecture mensuel se réunit autour de l’œuvre poétique de Joël Baqué, La mer c’est rien du tout..

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In French En francés Der monatliche Leseclub trifft sich zu Joël Baqués poetischem Werk La mer c'est rien du tout.

