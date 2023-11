Rencontre artistique avec Arantxa Urretabizkaia 20 place de la République Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Rencontre artistique avec Arantxa Urretabizkaia 20 place de la République Hendaye, 22 novembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques Rencontre avec Arantxa Urretabizkaia autour de son livre Azken etxea, lauréate du prix Euskadi 2023, prix de littérature en langue basque. Rencontre en euskara, animée par Aintzane Lasarte..

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In basque En vasco Treffen mit Arantxa Urretabizkaia zu ihrem Buch Azken etxea, Gewinnerin des Preises Euskadi 2023, eines Literaturpreises in baskischer Sprache. Begegnung auf Euskara, moderiert von Aintzane Lasarte.

