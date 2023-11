Contes – Les histoires de Julie 20 place de la République Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques Contes – Les histoires de Julie 20 place de la République Hendaye, 15 novembre 2023, Hendaye. Hendaye,Pyrénées-Atlantiques À partir de 5 ans. La conteuse Julie Arnaud partagera ses contes de vieux sages fous, des histoires de métamorphoses insolites et poétiques..

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 5 years. In French
A partir de 5 años. En francés
Ab 5 Jahren.
Die Geschichtenerzählerin Julie Arnaud wird ihre Märchen von verrückten alten Weisen teilen, Geschichten von ungewöhnlichen und poetischen Metamorphosen.

