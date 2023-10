Atelier I Création marionnettes 20 place de la République Hendaye, 21 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

A partir de 6 ans.

Sur réservation.

Venez fabriquer une marionnette et raconter son histoire. La plasticienne Camille Feyri vous accompagnera dans une fabrication libre, alliant les techniques (dessin, peinture, couture) et matières (bois, tissu, perles,…) de votre choix.

Mario vous aidera au développement des personnages et de leur narration, en proposant des canevas créatifs et des jeux d’invention.

Chacun repartira avec sa marionnette et son court portrait sonore..

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ages 6 and up.

Reservations required.

Come and make a puppet and tell its story. Visual artist Camille Feyri will guide you through a free choice of techniques (drawing, painting, sewing) and materials (wood, fabric, beads, etc.).

Mario will help you develop your characters and their narrative, by suggesting creative frameworks and invention games.

Everyone will leave with their own puppet and short audio portrait.

Taller en frances

Ab 6 Jahren.

Mit Reservierung.

Stellen Sie eine Marionette her und erzählen Sie ihre Geschichte. Die Künstlerin Camille Feyri begleitet Sie bei der freien Herstellung, bei der Techniken (Zeichnen, Malen, Nähen) und Materialien (Holz, Stoff, Perlen,…) Ihrer Wahl kombiniert werden.

Mario wird Ihnen bei der Entwicklung der Figuren und ihrer Erzählung helfen, indem er Ihnen kreative Vorlagen und Erfindungsspiele vorschlägt.

Jeder geht mit seiner Handpuppe und einem kurzen Tonporträt nach Hause.

