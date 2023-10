Club de lecture 20 place de la République Hendaye, 20 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Ce mois-ci, le club de lecture re-plonge dans un classique avec L’Œuvre au Noir de Marguerite Yourcenar. Le rendez-vous est donné à la librairie. N’hésitez pas à ramener de quoi grignoter ou trinquer..

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This month, the book club dives back into a classic with L??uvre au Noir by Marguerite Yourcenar. Meet at the bookshop. Feel free to bring a snack or a toast.

Este mes, el club de lectura vuelve a sumergirse en un clásico con La Obra Negra de Marguerite Yourcenar. La cita se da a la librería. No dude en traer de vuelta algo de grignote o trinquer.

In diesem Monat taucht der Leseclub mit Marguerite Yourcenars L’uvre au Noir erneut in einen Klassiker ein. Der Treffpunkt ist in der Buchhandlung. Bringen Sie gerne etwas zum Knabbern oder Anstoßen mit.

