Réalisation d'une carte géante en pop-up avec Clémentine de l'Atelier Pépite.

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés de leurs parents..

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Making a giant pop-up map with Clémentine of « Atelier Pépite ». Children from 6 years old. Realización de un mapa gigante en pop-up con Clémentine del « Atelier Pépite ».

Niños a partir de los 6 años, acompañados de sus padres El taller se hará en francés. Herstellung einer riesigen Pop-up-Karte mit Clémentine vom Atelier Pépite.

Kinder ab 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

