Rencontre I Hélène Druvert et ses livres-dentelle 20 place de la République Hendaye, 11 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Depuis une dizaine d’années, Hélène Druvert invente des livres pédagogiques et poétiques, parsemés de papiers découpés, à la découverte de l’Anatomie, l’Océan, la Naissance ou le tout nouveau Végétal..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . .

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the past ten years or so, Hélène Druvert has been inventing educational and poetic books, dotted with paper cut-outs, to discover Anatomy, the Ocean, Birth or the brand-new Vegetable.

Desde hace unos diez años, Hélène Druvert inventa libros pedagógicos y poéticos, salpicados de recortes de papel, que exploran la anatomía, el océano, el nacimiento y el nuevo mundo vegetal.

Seit etwa zehn Jahren erfindet Hélène Druvert pädagogische und poetische Bücher, die mit ausgeschnittenen Papieren übersät sind, um die Anatomie, den Ozean, die Geburt oder die ganz neue Pflanzenwelt zu entdecken.

