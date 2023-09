Rencontre photographique – Didier Mandart 20 place de la République Hendaye, 30 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Didier Mandart, fondateur de L’ANGLE, galerie de photographie contemporaine hendayaise, présente les travaux de deux photographes soutenus par la galerie, Fabrice Domenet et David Tatin, qui inscrivent leurs travaux dans une démarche singulière et écosophique.

La projection commentée sera suivie d’un échange avec le public.

Inscription conseillée. Participation au chapeau. La vente de livres sera arrêtée le temps de la discussion..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Didier Mandart, founder of L?ANGLE, a contemporary photography gallery based in Hendaye, presents the work of two photographers supported by the gallery, Fabrice Domenet and David Tatin, whose work is rooted in a singular, ecosophical approach.

The screening will be followed by a discussion with the public.

Registration recommended. Participation by hat. Book sales will be suspended for the duration of the discussion.

Didier Mandart, fundador de L’ANGLE, galería de fotografía contemporánea con sede en Hendaya, presenta la obra de dos fotógrafos apoyados por la galería, Fabrice Domenet y David Tatin, cuyo trabajo se basa en un enfoque singular y ecosófico.

La proyección irá seguida de un debate con el público.

Se recomienda inscribirse. Participación por gorro. La venta de libros se suspenderá durante el debate.

Didier Mandart, Gründer von L?ANGLE, einer Galerie für zeitgenössische Fotografie aus Henday, stellt die Arbeiten von zwei Fotografen vor, die von der Galerie unterstützt werden, Fabrice Domenet und David Tatin, die ihre Arbeiten in einen einzigartigen und ökosophischen Ansatz einbetten.

Im Anschluss an die kommentierte Vorführung findet ein Austausch mit dem Publikum statt.

Eine Anmeldung wird empfohlen. Teilnahme mit Hut. Der Verkauf von Büchern wird für die Dauer der Diskussion eingestellt.

Mise à jour le 2023-09-13 par Hendaye Tourisme & Commerce