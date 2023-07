Concert – Olatz quand même et les enfants du paraben 20 place de la République Hendaye, 26 juillet 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Une chanteuse de jazz rencontre une contrebassiste de tango et un guitariste métalleux. Avec Louise Joseph-Alexandre, Olatz Perez et Michael Ribaira..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

20 place de la République Librairie « La Grande Illusion »

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A jazz singer meets a tango bassist and a metal guitarist. With Louise Joseph-Alexandre, Olatz Perez and Michael Ribaira.

Una cantante de jazz conoce a un contrabajista de tango y a un guitarrista de metal. Con Louise Joseph-Alexandre, Olatz Perez y Michael Ribaira.

Eine Jazzsängerin trifft auf eine Tango-Kontrabassistin und einen Metal-Gitarristen. Mit Louise Joseph-Alexandre, Olatz Perez und Michael Ribaira.

Mise à jour le 2023-07-06 par Hendaye Tourisme & Commerce