SPECTACLE « LE VIEUX QUI AIMAIT LES FAUTES D'ORTHOGRAPHES »
20 Place de la République
Écommoy
Catégories d'Évènement:
Écommoy

Sarthe SPECTACLE « LE VIEUX QUI AIMAIT LES FAUTES D’ORTHOGRAPHES » 20 Place de la République Écommoy, 20 octobre 2023, Écommoy. Écommoy,Sarthe Spectacle « Le vieux qui aimait les fautes d’orthographes », interprété par Philippe Ouzounian. Le vendredi 20 octobre à 20h30, salle Pierre Richefeu à Ecommoy..

20 Place de la République Salle Pierre Richefeu

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Show « Le vieux qui aimait les fautes d'orthographes », performed by Philippe Ouzounian. Friday October 20 at 8:30pm, Salle Pierre Richefeu, Ecommoy.

Espectáculo « Le vieux qui aimait les fautes d'orthographes », interpretado por Philippe Ouzounian. Viernes 20 de octubre a las 20.30 h, Sala Pierre Richefeu, Ecommoy.

Theaterstück « Le vieux qui aimait les erreurs d'orthographes » (Der Alte, der Rechtschreibfehler liebte), gespielt von Philippe Ouzounian. Am Freitag, den 20. Oktober um 20:30 Uhr im Pierre Richefeu-Saal in Ecommoy.

