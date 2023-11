Noël gospel avec le Gospel University Choir à la Major 20 Place De la Major Arles, 10 décembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Un concert pour témoigner et porter l’hymne à l’amour , respirer la joie de vivre…. hommes et femmes des origines diverses ; basés à Montpellier et Nimes sous la direction de Martin Koums.

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

20 Place De la Major Eglise Notre Dame de la Major

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A concert to bear witness and carry the hymn to love, to breathe the joy of living…. men and women of diverse origins; based in Montpellier and Nimes under the direction of Martin Koums

Un concierto para testimoniar y llevar el himno al amor, para respirar la alegría de vivir…. hombres y mujeres de orígenes diversos; con sede en Montpellier y Nimes bajo la dirección de Martin Koums

Ein Konzert, um die Hymne der Liebe zu bezeugen und weiterzutragen, die Lebensfreude zu atmen…. Männer und Frauen verschiedener Herkunft; mit Sitz in Montpellier und Nimes unter der Leitung von Martin Koums

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme d’Arles