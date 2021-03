La Paz Alliance française de La Paz - Bolivie La Paz 20 minutes de découverte des auteurs francophones – Afrique. Alliance française de La Paz – Bolivie La Paz Catégorie d’évènement: La Paz

Alliance française de La Paz – Bolivie, le jeudi 11 mars à 19:00

Les directeurs des 4 Alliances françaises de Bolivie nous feront partager (en français et en espagnol) 20 minutes de lecture et découverte d’auteurs francophones du continent africain.

Entrée libre – connexion Fb Live

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T19:00:00 2021-03-11T20:00:00

