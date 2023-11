LA GRANDE DÉGUSTATION AU DOMAINE DE L’ECU 20 Lieu-dit La Bretonnière Le Landreau, 2 décembre 2023, Le Landreau.

Le Landreau,Loire-Atlantique

Pour la première fois, Fred, Claire et toute l’équipe du Domaine de l’Écu vous invite à découvrir l’ensemble de ses cuvées à travers cette grande dégustation..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

20 Lieu-dit La Bretonnière

Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For the first time, Fred, Claire and the whole Domaine de l’Écu team invite you to discover all their cuvées through this grand tasting.

Por primera vez, Fred, Claire y todo el equipo del Domaine de l’Écu le invitan a descubrir todas sus añadas en esta degustación.

Zum ersten Mal laden Fred, Claire und das gesamte Team der Domaine de l’Écu Sie ein, alle ihre Cuvées im Rahmen dieser großen Weinprobe zu entdecken.

