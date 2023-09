Loire Propre 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Saint-Mathurin-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saint-Mathurin-sur-Loire Loire Propre 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Saint-Mathurin-sur-Loire, 7 octobre 2023, Saint-Mathurin-sur-Loire. Loire Propre Samedi 7 octobre, 14h30 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Participation libre et gratuite pour tous Afin de préserver l’environnement ligérien, la fédération des Maisons de Loire & Loire Odyssée vous proposent une après-midi ramassage des déchets en bord de Loire. l’objectif étant de protéger les espèces animales et végétales qui forment la biodiversité exceptionnelle de notre région ! 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Saint-Mathurin-sur-Loire 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00 Loire prore Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saint-Mathurin-sur-Loire Autres Lieu 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Adresse 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Ville Saint-Mathurin-sur-Loire Departement Maine-et-Loire Age min 1 Age max 99 Lieu Ville 20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Saint-Mathurin-sur-Loire latitude longitude 47.409377;-0.320933

20 levée du roi René, 49250 Loire-Authion Saint-Mathurin-sur-Loire, France Pays de la Loire Saint-Mathurin-sur-Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mathurin-sur-loire/